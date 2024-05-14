Буданов спрогнозировал, в какой области Украины россия начнет контрнаступление

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что наступление российских войск на Харьковскую область продлится менее недели. Оккупанты будут продвигаться в направлении Сумской области.

Как сообщает The New York Times, руководитель ГУР считает ситуацию на войне почти критичной. "Ситуация на грани… С каждым часом эта ситуация приближается к критической" – передает издание Буданова.

Также читайте: Бойцы разведки показали бои на Харьковщине: горит техника врага (видео)

Он считает, что тактика оккупантов – отвлечь и без того незначительные резервы украинских солдат от боев по другим направлениям.

По его словам, украинская армия пытается укрепить оборону на северо-востоке, однако количество сил мало.

"Все наши силы либо здесь, либо во Временном Яру… Я использовал все, что у нас есть. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет", – добавил руководитель ГУР.

Буданов считает, что Силы обороны Украины могут укрепить свои линии и стабилизировать фронт, однако россия начнет новую атаку севернее Харькова, в Сумской области.

Военные эксперты и украинские официальные лица в комментарии The New York Times показали, что оккупационные войска чаще продвигались по слабо защищенной и почти безлюдной территории, поэтому их продвижение было стремительным.

"Граница на северо-востоке Украины подвергалась регулярным обстрелам со стороны россии на протяжении всей войны, что затруднило установление укрепленных позиций и заставило многих мирных жителей бежать. Со всем тем, российские войска приближаются к более населенным районам, и бои могут усилиться", — пишет издание.

Кирилл Буданов считает, что активность российских войск на северо-востоке преследовала цель посеять панику в регионе.

"В настоящее время наша задача - стабилизировать линию, а затем начать отбрасывать их через границу", — сказал он.

Глава ГУР ожидает, что атаки в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего ожидается, что российские войска совершат мощное наступление в направлении Сум.

Напомним, Силы обороны разбили колонну техники и пехоту врага на харьковском отрезке фронта. Силы подразделений Третьей штурмовой бригады и смежных 66-й ОМБр, 77-й бригады ДШУ уничтожили танки-черепахи и БПМ-2 противника. Оккупантов разбили стаями ударных дронов и бригадной артой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!