'Бензинка', 'беречкий' и 'бецман': языковед раскрыла значение диалектизмов с Харьковщины

Диалектизмы – это слова, словосочетания, грамматические формы или другие языковые признаки, которые характерны для определенного территориального или социального диалекта. Другими словами, это слова, которые используются только в определенных регионах или группами людей, и не являются общепринятыми в литературном языке.

Диалектизмы могут быть лексическими, фонетическими, морфологическими или синтаксическими. Диалектные слова являются важной частью украинского языка, ведь они отражают его богатство и разнообразие.

Популяризатор украинского языка и креативный лидер фонда savED Седа Власова опубликовала в Instagram подборку диалектизмов населенных пунктов Волчанской общины Харьковской области. Она предложила узнать значения таких диалектных слов как "душА", "бензИнка", "огерОк", "беречкИй", "сОйяшник", "бЕцман".

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"Волчанщина — место Харьковской области, которое россияне ныне превращают в руины. Фугасные авиабомбы, ракеты, тяжелогнеметные удары — в ход идет все и сразу. Жить здесь — невозможно, поэтому местные покидают влюбленные родные дома. Защищать здешние территории — запредельной титаничности труд, давайте будем непрестанно помогать оборонителям волчанского направления. Говорить о Волчанщине — важно постоянно, поэтому делаем это каждый и каждая своим способом", – прокомментировала Седа Власова.

Слово "душа" употребляют для названия сердцевины арбуза, свободного от косточек. "Бензинкой" называют на Волчанщине зажигалку, "огерок" и "сойяшник" то же самое, что и "огурец" и "подсолнечник", "беречкими" называют старательных людей, а вот слово "бецман" употребляют для определения непутевых людей.

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