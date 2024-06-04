Бензин или электричество: 5 самых популярных гидридов на украинском рынке

Гибридные автомобили, которые можно подзаряжать от розетки, становятся все популярнее. Их преимущества перед обычными гибридами делают их привлекательным выбором для экономных и экологически сознательных водителей. Об этом пишет РБК.

Экономия горючего:

Плагин-гибриды могут проезжать 30-100 км на одном заряде, используя только электропривод. Это делает их идеальными для ежедневных поездок по городу, когда вы можете сэкономить значительное количество топлива.

Экологичность:

Во время езды на электроприводе плагин-гибриды не выбрасывают вредные выбросы, что делает их более экологичными, чем бензиновые или дизельные автомобили.

Мощность и динамика:

Плагин-гибриды сочетают в себе мощность бензинового двигателя с крутящим моментом электромотора, что обеспечивает динамическое ускорение и плавный ход.

Удобство:

Плагин-гибриды можно заряжать дома от обычной розетки, что делает их очень удобными в использовании.

Льготы:

Во многих странах плагин-гибриды классифицируются как электромобили и имеют соответствующие льготы, такие как бесплатный проезд по платным дорогам, бесплатная парковка и налоговые льготы.

5 плагин-гибридов, которые следует рассмотреть:

Ford Fusion Energi

Этот седан предлагает просторный салон, богатый список опций и электрическую автономность до 60 км.

Шевроле Volt

Этот уникальный гибрид-плагин может проезжать до 80 км на электроприводе, а также использует бензиновый двигатель для увеличения запаса хода.

Mitsubishi Outlander PHEV

Кроссовер имеет систему полного привода, просторный салон и электрическую автономность до 50 км.

Volvo XC90 T8

Этот роскошный SUV предлагает динамические характеристики, комфортабельный салон и электрическую автономность до 40 км.

Kia Niro PHEV

Этот компактный кроссовер доступен с бензиновой, электрической и гибридной плагин силовыми установками. Он предлагает высокий уровень комфорта и экономии топлива.

Плагин-гибриды – это отличная альтернатива бензиновым и дизельным автомобилям. Они предлагают экономность, экологичность, мощность и удобство, а также ряд дополнительных льгот.

Напомним, мы уже писали о топ-3 самых надежных авто с пробегом за 5 тыс. долларов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !