Бензин или электричество: 5 самых популярных гидридов на украинском рынке
Гибридные автомобили, которые можно подзаряжать от розетки, становятся все популярнее. Их преимущества перед обычными гибридами делают их привлекательным выбором для экономных и экологически сознательных водителей. Об этом пишет РБК.
Экономия горючего:
Плагин-гибриды могут проезжать 30-100 км на одном заряде, используя только электропривод. Это делает их идеальными для ежедневных поездок по городу, когда вы можете сэкономить значительное количество топлива.
Экологичность:
Во время езды на электроприводе плагин-гибриды не выбрасывают вредные выбросы, что делает их более экологичными, чем бензиновые или дизельные автомобили.
Мощность и динамика:
Плагин-гибриды сочетают в себе мощность бензинового двигателя с крутящим моментом электромотора, что обеспечивает динамическое ускорение и плавный ход.
Удобство:
Плагин-гибриды можно заряжать дома от обычной розетки, что делает их очень удобными в использовании.
Льготы:
Во многих странах плагин-гибриды классифицируются как электромобили и имеют соответствующие льготы, такие как бесплатный проезд по платным дорогам, бесплатная парковка и налоговые льготы.
5 плагин-гибридов, которые следует рассмотреть:
Ford Fusion Energi
Этот седан предлагает просторный салон, богатый список опций и электрическую автономность до 60 км.
Шевроле Volt
Этот уникальный гибрид-плагин может проезжать до 80 км на электроприводе, а также использует бензиновый двигатель для увеличения запаса хода.
Mitsubishi Outlander PHEV
Кроссовер имеет систему полного привода, просторный салон и электрическую автономность до 50 км.
Volvo XC90 T8
Этот роскошный SUV предлагает динамические характеристики, комфортабельный салон и электрическую автономность до 40 км.
Kia Niro PHEV
Этот компактный кроссовер доступен с бензиновой, электрической и гибридной плагин силовыми установками. Он предлагает высокий уровень комфорта и экономии топлива.
Плагин-гибриды – это отличная альтернатива бензиновым и дизельным автомобилям. Они предлагают экономность, экологичность, мощность и удобство, а также ряд дополнительных льгот.
Напомним, мы уже писали о топ-3 самых надежных авто с пробегом за 5 тыс. долларов.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !