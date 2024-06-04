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Бензин или электричество: 5 самых популярных гидридов на украинском рынке

Цихоцкая Мария

Бензин или электричество: 5 самых популярных гидридов на украинском рынке
Гибридные автомобили, которые можно подзаряжать от розетки, становятся все популярнее.

Гибридные автомобили, которые можно подзаряжать от розетки, становятся все популярнее. Их преимущества перед обычными гибридами делают их привлекательным выбором для экономных и экологически сознательных водителей. Об этом пишет РБК.

Экономия горючего:

Плагин-гибриды могут проезжать 30-100 км на одном заряде, используя только электропривод. Это делает их идеальными для ежедневных поездок по городу, когда вы можете сэкономить значительное количество топлива.

Экологичность:

Во время езды на электроприводе плагин-гибриды не выбрасывают вредные выбросы, что делает их более экологичными, чем бензиновые или дизельные автомобили.

Мощность и динамика:

Плагин-гибриды сочетают в себе мощность бензинового двигателя с крутящим моментом электромотора, что обеспечивает динамическое ускорение и плавный ход.

Удобство:

Плагин-гибриды можно заряжать дома от обычной розетки, что делает их очень удобными в использовании.

Льготы:

Во многих странах плагин-гибриды классифицируются как электромобили и имеют соответствующие льготы, такие как бесплатный проезд по платным дорогам, бесплатная парковка и налоговые льготы.

5 плагин-гибридов, которые следует рассмотреть:

Ford Fusion Energi

Этот седан предлагает просторный салон, богатый список опций и электрическую автономность до 60 км.

Шевроле Volt

Этот уникальный гибрид-плагин может проезжать до 80 км на электроприводе, а также использует бензиновый двигатель для увеличения запаса хода.

Mitsubishi Outlander PHEV

Кроссовер имеет систему полного привода, просторный салон и электрическую автономность до 50 км.

Volvo XC90 T8

Этот роскошный SUV предлагает динамические характеристики, комфортабельный салон и электрическую автономность до 40 км.

Kia Niro PHEV

Этот компактный кроссовер доступен с бензиновой, электрической и гибридной плагин силовыми установками. Он предлагает высокий уровень комфорта и экономии топлива.

Плагин-гибриды – это отличная альтернатива бензиновым и дизельным автомобилям. Они предлагают экономность, экологичность, мощность и удобство, а также ряд дополнительных льгот.

Напомним, мы уже писали о топ-3 самых надежных авто с пробегом за 5 тыс. долларов.

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