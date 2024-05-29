Базовые прямые или мегаширокие: какой деним будет модным летом

Летом модницы будут иметь широкий выбор джинсов, которые подчеркнут выгодные пропорции фигуры и придадут стилю и непринужденности образа.

Издание Who What Wear собрало советы стилистов, которые деним выбрать на лето и с чем носить любимые штаны. Специалисты заметили, что джинсы достаточно удобны, поскольку к ним подойдет как классический верх, так и обычный. Это могут быть белые рубашки, футболки, блейзеры или свитшоты.

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1. Джинсы Puddle – это мешковатые широкие низкие брюки с грубыми рубцами.

Базовые прямые или мегаширокие: какой деним будет модным летом Базовые прямые или мегаширокие: какой деним будет модным летом

2. Джинсы цвета экрю – брюки кремового оттенка особенно эффектны с черными блузами, чтобы создать контраст. Или выбирайте одежду в тон.

Базовые прямые или мегаширокие: какой деним будет модным летом Базовые прямые или мегаширокие: какой деним будет модным летом

3. Джинсы с манжетами – такие штаны нужно выбирать с высокой посадкой.

Базовые прямые или мегаширокие: какой деним будет модным летом Базовые прямые или мегаширокие: какой деним будет модным летом

4. Фольгированные джинсы – доминирующий тренд этого сезона. Особенно эффектны к каблукам.

Базовые прямые или мегаширокие: какой деним будет модным летом Базовые прямые или мегаширокие: какой деним будет модным летом

5. Джинсы клеш – в центре моды уже несколько сезонов.

Базовые прямые или мегаширокие: какой деним будет модным летом Базовые прямые или мегаширокие: какой деним будет модным летом

6. Рваные джинсы – чтобы получить самый изящный образ, ищите чистые разрывы до колена, а не тревожные по всему полотну.

Як правильно вибрати джинси Як правильно вибрати джинси

7. Серые джинсы – мешковатые широкие низкие джинсы маст хэв этим летом.

Як правильно вибрати джинси Як правильно вибрати джинси

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