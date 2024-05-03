Банкам и ломбардам запретили принимать в залог дроны и тепловизоры

Национальный банк Украины ввел ограничения для банков и ломбардов. В частности, они не имеют права принимать в залог товары, применяемые в военных целях.

В Нацбанке уточнили, что банкам и ломбардам запрещено принимать в залог товары, которые могут применяться на поле боя и внесенные в Единый список товаров двойного назначения. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

В частности, речь идет о беспилотниках и тепловизорах. В этот перечень также попали приборы ночного видения.

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В НБУ отметили, что меры ввели в рамках выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет".

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