ВС РФ постоянно обстреливают мирные города Украины: в ПС рассказали, какие области больше всего атакует враг

Вооруженные силы Российской Федерации постоянно атакуют украинские мирные города. В то время как больше всего от вражеских обстрелов страдают Харьковская, Одесская, Херсонская, Запорожская, Черниговская, Сумская и Днепропетровская области.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш во время телемарафона. Он отметил, что области, расположенные у границы с Россией и временно оккупированных территорий, больше всего страдают от ракет и беспилотных летательных аппаратов оккупантов. Однако война касается всей территории страны.

"Война касается абсолютно всех городов, которые есть в Украине, хоть это тыловые подразделения, хоть прифронтовые. Однако, конечно, больше всего страдают те, которые находятся в непосредственной близости от РФ и ТОТ", – сказал Илья Евлаш.

Читайте также: Спикер ВМС ВСУ: в Сухарной бухте Севастополя атаковано судно ВМФ россии "Коммуна" (видео)

Он рассказал, что российские военные бьют по этим городам, чтобы покорить украинцев и сломать дух к сопротивлению. Поэтому для того, чтобы оградить государство от российских воздушных атак, Украине нужно большее количество систем противовоздушной обороны.

Последствия того, что враг потерял один из бомбардировщиков Ту-22М3, станут яснее в долгосрочной перспективе.

"Конечно, то, что у врага нет одного из самолетов, и память о том, что нам удалось его достать, останется с ними надолго", – объяснил он.

По его словам, в настоящее время в акватории Черного и Азовского морей нет такой активности тактической авиации РФ, как была раньше. В частности, ситуация стала легче после того, как ВСУ атаковали российские пункты управления типа "Фундамент-М" и другие станции, сбили два самолета А-50.

Напомним, в Самаре России неизвестные сожгли вертолет Ми-8 стоимостью до 15 миллионов долларов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!