Спикер ВМС ВСУ: в Сухарной бухте Севастополя атаковано судно ВМФ россии 'Коммуна' (видео)

Утром 21 апреля в оккупированном Крыму прогремели взрывы, предварительно ракетами было атаковано судно в Сухарной бухте Севастополя, расположенное к востоку от бухты Голландия.

Так называемый губернатор города Севастополь Михаил Развожаев сообщил в Телеграм-канале, что над Севастополем "сбили украинскую противокорабельную ракету".

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"Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали", — написал оккупант.

Между тем, по данным местных пабликов, в Сухарной бухте Севастополя ракета попала по спасательному судну "Коммуна". Это старейшее судно ВМФ россии и старейшее в мире судно, фактически находящееся на вооружении и выполняющее боевые задания. Он был введен в эксплуатацию в 1915 году.

Спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил, что судно "Коммуна" получило повреждения и не сможет выполнять боевые задачи:

"Сегодня в Крыму украинские ВМС достали очередной корабль из состава чф рф "Коммуна". Характер повреждений верифицируется. Но однозначно корабль выполнять задачи теперь не способен. Это будет повторяться, пока у россиян не кончатся корабли, или они не уйдут из Крыма".

Напомним, в российской Самаре неизвестные сожгли вертолет Ми-8 стоимостью до 15 миллионов долларов.

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