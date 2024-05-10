Российские оккупанты пытались прорвать границу на Харьковщине, противник отброшен - Минобороны

Российские оккупационные войска активизировались в Харьковской области, там идут бои. Всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии. Были безуспешны попытки ДРГ прорвать границу.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты усилили обстрелы на северном направлении. Прежде всего противник наносит удары по городу Волчанск.

ВСУ держат позиции: не потеряно ни одного метра. Группировка противника не представляет угрозы Харькову, его сил хватает только для провокаций на северном направлении".

По данным проекта Deep State, активизация началась с плотных обстрелов разными средствами огневого поражения приграничных населенных пунктов Харьковщины. Обстрелы продолжаются, в частности, в районе города Волчанск. Также активно применяются системы РЭБ и БПЛА.

Кроме того, бои идут в пограничные Харьковской области.

Противник пытается заходить в ряде населенных пунктов вдоль границы. Отмечается, что имеющихся ресурсов, задействованных врагом на данный момент, не хватит для глубокого продвижения.

"Сейчас ситуация складывается врагом дестабилизации в приграничных районах. Но неизвестно сколько основных сил он готов задействовать для данного маневра..."

В информационном поле подобные действия со стороны неприятеля ожидались. Еще больше их ждали подразделения Сил обороны, которые непосредственно держат позиции вдоль границы. Сейчас все в их руках, и они прилагают максимальные усилия в отражении очередных наступательных действий московитов. Задача всего общества не паниковать, а помогать нашим бойцам на передовой. Гражданскому населению в приграничных районах не ловить лай, а прислушаться к призывам от местных властей, в частности, об эвакуации".

Как сообщил начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили, Волчанск находится под плотным вражеским огнем с трех ночи/

"Сложно сказать, из каких именно населенных пунктов обстреливают. Пересечения границы нет (россиянами – ред.)... Занимаемся эвакуацией. Детей в городе не осталось", - рассказал он.

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