Петуния начала желтеть: что делать и как этого избежать подскажут садоводы

Петуния – одно из самых популярных цветущих растений, ведь она радует своими яркими красками все лето. Ее можно выращивать как на клумбах, так и в горшках, украшая балконы, террасы и веранды.

Хотя петуния и неприхотлива в уходе, чтобы получить действительно пышное и красивое цветение, ей нужны определенные условия. Об этом пишет Обозреватель.

Вот несколько советов, как правильно ухаживать за петунией:

Полив:

Петуния любит обильный, но не частый полив. Лучше поливать ее утром или вечером, когда солнце не так активно. Важно, чтобы вода не попадала на листья, ведь это может привести к развитию грибковых заболеваний. Используйте для полива отстоявшуюся воду комнатной температуры. Не допускайте пересыхания почвы, но и не заливайте растение.

Освещение:

Петуния нуждается в много солнца, поэтому высаживайте ее на открытых, хорошо освещенных участках. Она может расти и в полутени, но цветение будет не столь обильным.

Питание:

Для пышного цветения петунии нужны подкормки. Используйте комплексные минеральные удобрения раз в 1-2 недели. Не рекомендуется использовать органические удобрения, они могут привести к развитию грибковых заболеваний.

Читайте также: Что добавить в воду, чтобы цветы после праздников дольше стояли

Пересадка:

Петуния не нуждается в частой пересадке. Ей будет достаточно раз в сезон, весной. При пересадке используйте рыхлую, питательную почву. Новый горшок должен быть на 2-3 см больше предыдущего.

Болезни и вредители:

Петуния может быть подвержена некоторым заболеваниям, таким как черная ножка, мучнистая роса, серая гниль. Также ей могут надоедать вредители, такие как паутинный клещ, тля, белокрылка. При первых признаках заболеваний или вредителей обработайте растение специальными препаратами.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за геранью.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !