Имеют дешевый вид: вещи, которые никогда не наденет богатая женщина

Финансовое состояние не гарантирует безупречного вкуса, ведь настоящая элегантность основывается на утонченности и гармонии. Однако, обладая знаниями о том, чего следует избегать, можно создать стильный образ, не тратя сумасшедшие суммы. Об этом пишет Радиотрек.

5 вещей, которые не найдете в гардеробе настоящей леди:

Одежда с вопиющими логотипами:

Богатые женщины не стремятся кичиться брендами. Их аутфиты свидетельствуют об изысканном вкусе и чувстве стиля, а не о толщине кошелька.

Строгие классические костюмы:

Современные леди выбирают комфорт, не щадя элегантности. Классический стиль не теряет актуальность, но трансформируется в более свободные и удобные фасоны.

Кислотные цвета:

Яркие оттенки могут стать изюминкой образа, но важно соблюдать баланс. Не стоит перегружать look слишком насыщенными цветами, а также выбирать качественные ткани, ведь дешевизна ярких вещей бросается в глаза.

Слишком короткая юбка:

Мини всегда в моде, но настоящая леди делает ставку на элегантность. Разрезы, сетка и сложные силуэты – вот настоящие тренды, которые подчеркнут вашу красоту.

Шуба из натурального меха:

Сегодня нравственное отношение к животным становится все более важным. Настоящие леди выбирают экоматериалы, которые не уступают красоте натуральному меху, но не вредят окружающей среде.

Помните, что настоящая красота уходит изнутри. Утонченный вкус, чувство меры и искренность – вот настоящие сокровища, которые не купить за деньги.

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