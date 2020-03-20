Как сшить защитные медицинские маски, размер и выкройка

В пандемию коронавируса COVID-19 в массах поднялась паника, вследствие которой возник большой дефицит медицинских масок, - они подорожали и местами их просто невозможно купить.

UAportal предлагает пошить маску из марли или ткани своими руками.

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Заметим, что после пошива маски важно правильно носить ее, полностью закрыв рот и нос, и не надевать повторно без обработки. Кроме того, маска помогает больному человеку не заразить других, в то время как здорового человека она не защитит от вируса.

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Если Вам нужна одноразовая маска из марли, то понадобится марля (бинт), вата и резинка, и ее пошив займет считанные минуты.

Вот выкройка для этого:

Для пошива многоразовой маски нужна хлопковая ткань. Можно взять по отрезу цветной и белой, чтобы разные стороны маски отличались. Если маска шьется для ребенка, то ткань на лицевую сторону можно взять однотонную, а потом раскрасить фломастерами.

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Кроме того, нужна резинка, иголка и нитки, а также линейка, карандаш и ножницы для разметки ткани. Если нет швейной машинки, можно шить руками.

На все нужно потратить до получаса времени, а в итоге получится красивая, качественная медицинская маска, которая к тому же может использоваться многократно (если стирать ее и обрабатывать паром для дезинфицирования).

Вот вариант выкройки для детской и взрослой маски:

Немного измененную выкройку предложила блогер-швея Irina Mirinina, а также дала пошаговый мастер-класс по пошиву маски на видео:

Смотрите еще пару качественных видеоуроков, как шить медицинскую маску: